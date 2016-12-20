افراد بیسواد در معرض آسیب های اجتماعی بیشتری قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی دوشنبه شب در شورای پشتیبانی سواد آموزش و پرورش استان کرمان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در زمینه شناسایی و پالایش افراد بیسواد در استان کرمان و سوادآموزی و هدایت این افراد و تحکیم سوادآموزی گام های خوبی برداشته شده است.

وی در ادامه گفت: امیدواریم براساس آمار سال ۱۳۹۰ که جمعیت بیسواد مطلق استان کرمان حدود ۱۶ هزار نفر بوده است بتوانیم بخش زیادی از این سوادآموزان را تعیین تکلیف کرده و اطلاعات ناصحیح آن ها را اصلاح کنیم تا اقدامات مفیدتری در زمینه حضور آن ها در کلاس انجام دهیم.

محسن بیگی همکاری فرمانداران و تعامل و همراهی بین دستگاه ها را حرکتی مفید و خوب در زمینه سوادآموزی اعلام کرد و گفت: باید بپذیریم که پایه توسعه، سواد است و افرادی که در جامعه بیسواد یا کم سواد هستند بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان یادآور شد: آموزش و پرورش متولی امر آموزش است اما در ریشه کن کردن بیسوادی مشارکت دستگاه ها لازم است چرا که عملکرد مثبت یا منفی آموزش و پرورش همه افراد جامعه را در برمی گیرد بنابراین بین همه دستگاه ها باید مشارکت همگانی و ملی وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: در کنار خدمات ارزشمند و اساسی که نظام اسلامی در بخش های مختلف ارائه می دهد هنوز متاسفانه در امر آموزش و بحث سواد دچار مشکل هستیم و باید حتی اگر یک نفر بیسواد است، به سراغش رفته و تا جایی که امکان دارد او را در مسیر درست آموزش پیش برد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: سال گذشته ۲۳۹ مدرسه زیر پنج نفر دانش آموز در استان کرمان داشتیم و مدرسه یک تا دو نفره را هم داریم که این مدارس به صورت چادر یا کپر ممکن است باشد که در برخی اخبار در فضاهای مجازی قسمت منفی این اخبار اعلام می شود در حالی که باید به جوانب مثبت آن پرداخته شود.