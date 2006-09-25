به گزارش خبرگزاري مهر، مهدي غضنفري افزود: براي تشويق و ترغيب انديشمندان، محققان، اساتيد و صاحب نظران كشور در ارايه ايدهها و طرح هاي پيشنهادي به منظور توسعه صادرات كشور ، دبيرخانه توسعه ايدهها ازطرف حوزه مشاوران جوان وزارت بازرگاني راهاندازي شد.
اين طرح در آستانه روز ملي صادرات به جمعآوري، ارزيابي و تقدير ازايدههاي برتر براي رشد و توسعه صادرات غيرنفتي و نيز راهكارهاي تثبيت و استمرار جهش صادرات غيرنفتي كشور خواهد پرداخت .
معاون وزير بازرگاني در توسعه امور اقتصادي و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران از اجراي طرح فراخوان ايدههاي صادراتي از طرف مشاوران جوان خبر داد .
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