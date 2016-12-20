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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۲

رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد:

بهره برداری از دو هزار و ۲۰۰ اتاق تک نفره زایمان طبیعی

بهره برداری از دو هزار و ۲۰۰ اتاق تک نفره زایمان طبیعی

سبزوار ـ رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بهره برداری از دو هزار و ۲۰۰ اتاق تک نفره زایمان طبیعی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرح بابایی شامگاه دوشنبه در مراسم بازدید از مرکز آموزشی، درمانی شهیدان مبینی سبزوار اظهار کرد: به منظور ترویج زایمان طبیعی تاکنون ۷۱۴ اتاق تک نفره زایمان طبیعی در کشور راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: همچنین دو هزار و ۲۰۰ اتاق تک نفره زایمان طبیعی تا پایان سال به بهره برداری می رسد که در این زمینه مشکل اعتباری وجود ندارد.

رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات متنوعی که برای ترویج زایمان طبیعی صورت گرفته،‌ گفت: کلاس های رایگان آمادگی برای زایمان، اصلاح تعرفه زایمان طبیعی نسبت به سزارین، بهسازی و توسعه فضاهای بلوک زایمان و آموزش و توانمندسازی مادران از جمله این اقدامات است.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرایی شدن سیاست های جدید جمعیتی، ترویج زایمان طبیعی و توسعه درمان ناباروری ها را در دستور کار خود  قرار داده است.

بابایی با بیان اینکه جراحی ‌های سزارین در سال ۹۲ حدود ۵۶ درصد بوده، عنوان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت و بسته های حمایتی زایمان طبیعی  در سال گذشته این رقم به ۶.۵ درصد کاهش یافت.
 

کد مطلب 3854761

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