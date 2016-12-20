بهره برداری از دو هزار و ۲۰۰ اتاق تک نفره زایمان طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، فرح بابایی شامگاه دوشنبه در مراسم بازدید از مرکز آموزشی، درمانی شهیدان مبینی سبزوار اظهار کرد: به منظور ترویج زایمان طبیعی تاکنون ۷۱۴ اتاق تک نفره زایمان طبیعی در کشور راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: همچنین دو هزار و ۲۰۰ اتاق تک نفره زایمان طبیعی تا پایان سال به بهره برداری می رسد که در این زمینه مشکل اعتباری وجود ندارد.

رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات متنوعی که برای ترویج زایمان طبیعی صورت گرفته،‌ گفت: کلاس های رایگان آمادگی برای زایمان، اصلاح تعرفه زایمان طبیعی نسبت به سزارین، بهسازی و توسعه فضاهای بلوک زایمان و آموزش و توانمندسازی مادران از جمله این اقدامات است.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرایی شدن سیاست های جدید جمعیتی، ترویج زایمان طبیعی و توسعه درمان ناباروری ها را در دستور کار خود قرار داده است.

بابایی با بیان اینکه جراحی ‌های سزارین در سال ۹۲ حدود ۵۶ درصد بوده، عنوان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت و بسته های حمایتی زایمان طبیعی در سال گذشته این رقم به ۶.۵ درصد کاهش یافت.

