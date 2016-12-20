سجاد رحیمی مدیسه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام رشد اقتصادی از سوی دولت برای نیمه اول امسال گفت: ادعای رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی ایران بیش از آن که بر واقعیت و گزاره‌های علمی و تجربی منطبق با واقعیات کشور استوار باشد، صرفا یک ادعای تریبون‌پسند عوامانه است و البته عامه مردم نیز به خوبی نادرستی و در حالت خوشبینانه تفسیر شدن این رشد را نه باور دارند و نه می‌پذیرند.

محقق و پژوهشگر مدیریت اسلامی افزود: حتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ما تناقض‌های فراوانی داریم که در هیچ اقتصادی در دنیا، این آمار و ارقام نمی‌تواند نویددهنده پویایی یک سیستم اقتصادی باشد. به عنوان مثال رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی در این لایحه پیش‌بینی شده و در عین حال برای تورم نیز نرخ ۷.۶ درصدی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۶ اینگونه تدبیر شده که رشد سرمایه‌گذاری ۱۲.۳ درصد باشد، خاطرنشان کرد: در مقابل رشد نقدینگی ۱۹ درصد است و باید توجه داشته باشیم که ما از اقتصاد ایرانی صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم به آن بپردازیم، نه اقتصاد غربی و اروپایی که شاخص‌های دیگری دارند.

رحیمی مدیسه خاطرنشان کرد: ضمن رعایت احترام برای همه اساتید اقتصاد کشور باید این نکته را مورد توجه قرار داد که انبوه تئوری‌ها نظیر آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، جان استوارت میل، نمی‌تواند اقتصاد ما را به درستی تحلیل نماید و برای آن نتیجه‌گیری کند و نسخه شفابخش بدهد؛ این در حالی است که رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه؛ حال باید از ادعاکننده و ادعاکنندگان رشد اقتصادی امسال سؤال نمود که آیا وضعیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی ما در راستای رشد اقتصادی بوده است؟

وی اظهار داشت: بر این اساس باید گفت که اطلاعات دریک فصل یا دوره، شاخص صحیحی محسوب نمی‌شود؛ به این معنا که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در تولید، یکی از شاخص‌هایی است که در محاسبات این عدد بدون شک لحاظ نگردیده است؛ این در حالی است که پس‌انداز یک مفهوم گسترده اقتصادی است؛ اما به زبان ساده، رسوب درآمدی یک خانوار پس از رفع نیازهای مد نظر اقتصادی خود است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: درآمد سرانه، رشد اقتصادی، سهم نیروی کار در جمعیت و میزان ثروت، بر میزان پس‌انداز مؤثر است؛ به همین دلیل شاید بتوان نتیجه گیری کرد شاخصی نظیر قدرت پس انداز مردم ایران در سال ۱۳۹۵ هم مبین نادرستی آمار ارائه شده در خصوص رشد اقتصادی است. دلیل دیگر نادرستی ادعای فوق البته، افزایش تأسف‌بار نرخ بیکاری در نیمه نخست امسال است.

وی خاطرنشان کرد: پس تولید و فعالیت اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط که در همه جای دنیا قلب تپنده یک کشور محسوب می‌شود، پیشرفت و تغییر مثبتی نداشته است؛ بنابراین اگر قرار است رشد اقتصادی به زبان ساده بر شرایط اقتصادی مردم و جیب جامعه اثر مثبت بگذارد، باید در این قسمت اقتصاد ملی ما خود را نشان بدهد که نداده است.

رحیمی مدیسه خاطرنشان کرد: پس تحلیل واقع‌گرایانه و نه عوام‌پسند به ما می‌گوید اگر رشد اقتصادی هم صورت گرفته باشد، در خام فروشی نفت، این سرمایه ملی ما است؛ و در سایر بخش‌های اقتصادی ایران این رونق به چشم نمی‌خورد.