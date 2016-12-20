سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام محدودیتهای ترافیکی روزهای پایانی هفته در محور کرج - چالوس، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه سوم دیماه از کرج به سمت مرزنآباد ممنوع میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیسراه مستقر در محل، تردد انواع خودرو از ساعت ۱۸ تا ۲۳ روز جمعه سوم دیماه از مرزنآباد به سمت کرج بهصورت یکطرفه خواهد بود.
سرهنگ اکبری با تأکید بر ممنوعیت تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس، گفت: این محدودیتها شامل خودروهای حامل مواد سوختی و یا فاسدشدنی نیست.
رئیس پلیسراه استان البرز با اشاره به صدور اطلاعیه هواشناسی مبنی بر بارش برف در ارتفاعات و اختلال تردد در محورهای کوهستانی از رانندگانی که قصد عبور از محور چالوس رادارند خواست زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.
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