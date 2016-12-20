۲۳ دوربین سرعت سنج جدید در مازندران نصب شده است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوربین ها جز پیشرفته ترین دوربین های موجود در دنیا بوده و دارای بالاترین دقت و صحت عملکرد در ساعات مختلف روز و هر نوع شرایط آب و هوایی می باشند.

وی افزود: پیش از این نیز ۱۴ عدد دوربین لیزرگان توسط این اداره کل در اختیار فرماندهی پلیس راه استان قرار گرفته بود.

سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مازندران تصریح کرد: همچنین برای ثبت و کنترل مکانیزه سرعت وسیله نقلیه و صدور جریمه خودکار برای خودروهای متخلف مقرر است تعداد ۶۵ عدد سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در جاده های شریانی استان نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.

هاشمی افزود: این سامانه ها علاوه بر ثبت تخلف سرعت لحظه ای وسایل نقلیه امکان محاسبه سرعت متوسط خودروهای عبوری را نیز دارد. همچنین این سامانه امکان تشخیص و ثبت تخلف فاصله طولی و عرضی بین وسایل نقلیه را نیز دارد و هدف اداره مدیریت راهها از توسعه سامانه های هوشمند حمل و نقلی، ارتقاء هر چه بیشتر ایمنی در جاده های استان می باشد و امید آن داریم نرخ تصادفات در جاده های استان را کاهش دهیم.