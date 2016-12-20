وزیر علوم بودجه برخی دانشگاهها را کم کرد

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامه ۱۴۶ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درباره وزارت علوم گفت: متاسفانه بودجه تعدادی از دانشگاه ها در لایحه بودجه ۹۶ بدون اینکه دلیلی برای آن اعلام شود، کاهش یافته است.

وی ادامه داد: دکتر فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری در نامه ای رسمی به دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه بدون اینکه دلیل مشخصی را اعلام کند، بودجه برخی از دانشگاه ها را در لایحه بودجه سال ۹۶ کاهش داده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه دانشگاه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۶ به صورت میانگین حدود ۱۳ درصد افزایش داشته، متناسب با این افزایش بودجه، اعضای هیات علمی، تعداد دانشجویان برخی از دانشگاه ها افزایش یافته از طرفی بحث تورم نیز مطرح است و این نشان می دهد که توزیع بودجه دقیق نیست.

وی ادامه داد: همین مساله باعث اعتراض جدی نمایندگان شد و در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به اقدام وزارت علوم در تنزل جایگاه و عنوان مجتمع های آموزش عالی در شهرهای مختلف انتقاد کرده و خواستار اصلاح و اعاده عنوان دانشگاه‌ها و آموزش عالی و ایجاد ردیف در لایحه ۹۶ شدند.

ویبا بیان اینکه امیدوارم رئیس جمهور هرچه زودتر دستور اصلاح را صادر کند خاطرنشان کرد: درصحبتی که با نوبخت در این خصوص داشتم وی نیز از چنین تفاوتی در بودجه دانشگاه ها اظهار تعجب کرد و مشخص نیست چه کسی مقصر است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: وزارت علوم می گوید ما نقشی نداریم، دکتر نوبخت نیز می گوید ما راضی نیستیم چنین اتفاقی بیفتد، مشخص نیست چه کسی راضی بوده که چنین اتفاقی رخ دهد.

وی درباره اینکه بودجه چه تعداد دانشگاه و مجتمع آموزشی کاهش یافته است افزود: بودجه حدود ۱۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۹۶ بدون ذکر دلیل مشخص کاهش یافته است.

به گزارش مهر روز گذشته، ۱۴۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به اقدام وزارت علوم در آنچه «تنزل جایگاه و عنوان مجتمع های آموزش عالی در شهرهای مختلف» خواندند انتقاد کردند و خواستار اصلاح و اعاده عنوان دانشگاه‌ها و آموزش عالی و ایجاد ردیف در لایحه ۹۶ شدند.