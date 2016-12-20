۱۹ نفر از محکومان جرائم موادمخدر در کرمان از اعدام رهایی یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در تشریح این خبر اظهار داشت: با اعمال این عفو ۱۹ نفر مجازات اعدامشان به حبس ابد تبدیل شده است و همچنین تعداد ۹ نفر نیز میزان مجازاتشان تقلیل یافته است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و ولادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) با پیشنهاد عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات هزار و ۲۳۱ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند، که ۲۸ مورد از آنها مربوط به استان کرمان است.

وی عنوان کرد: با اعمال این عفو دو نفر از محکومین از زندان آزاد شده اند و تعداد پنج نفر از این زندانیان زن بوده اند و کلیه جرائم متهمان در حوزه مواد مخدر است.