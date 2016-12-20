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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۳

با عفو رهبر معظم انقلاب؛

۱۹ نفر از محکومان جرائم موادمخدر در کرمان از اعدام رهایی یافتند

۱۹ نفر از محکومان جرائم موادمخدر در کرمان از اعدام رهایی یافتند

کرمان-رئیس کل دادگستری کرمان از عفو ۲۸نفر از محکومان این استان به مناسبت ولادت پیامبر اکرم(ص)و امام جعفر صادق(ع) خبر داد و گفت: بر این اساس حکم اعدام ۱۹ نفر از این افراد به حبس ابد تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در تشریح این خبر اظهار داشت: با اعمال این عفو ۱۹ نفر مجازات اعدامشان به حبس ابد تبدیل شده است و همچنین تعداد ۹ نفر نیز میزان مجازاتشان تقلیل یافته است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و ولادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) با پیشنهاد عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات هزار و ۲۳۱ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند، که ۲۸ مورد از آنها مربوط به استان کرمان است.

وی عنوان کرد: با اعمال این عفو دو نفر از محکومین از زندان آزاد شده اند و تعداد پنج نفر از این زندانیان زن بوده اند و کلیه جرائم متهمان در حوزه مواد مخدر است.

کد مطلب 3854791

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