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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

حضور یک میلیاردر دیگر در کابینه آمریکا/«ویولا» وزیر ارتش ترامپ شد

حضور یک میلیاردر دیگر در کابینه آمریکا/«ویولا» وزیر ارتش ترامپ شد

رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه تکمیل اعضای کابینه جدید این کشور نام یک نظامی بازنشسته دیگر را که از افراد ثروتمند ایالات متحده محسوب می شود به لیست خود اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه تکمیل اعضای کابینه جدید خود، «وینسنت ویولا» از نظامیان بازنشسته آمریکا را به عنوان وزیر ارتش انتخاب کرد.

لازم به ذکر است که وزیر ارتش در آمریکا عضو کابینه نیست و زیر نظر وزارت دفاع فعالیت می کند از همین رو برخی از این سمت با عنوان ریاست ارتش نیز یاد می کنند ولی نامزد احراز این پست باید همانند وزاری کابینه از سنای آمریکا رای اعتماد بگیرد.

ویولا از جمله افراد ثروتمند آمریکا بوده و مدتی نیز مالک تیم هاکی فلوریدا بود. بر اساس قوانین آمریکا، وزیر ارتش امور غیر نظامی ارتش این کشور را برعهده دارد.

ویولا ایتالیایی تبار بوده و در نیروی هوایی آمریکا خدمت کرده است. وی همچنین به شغل وکالت نیز اشتغال دارد.

بدین ترتیب و با انتخاب ویولا به سمت وزیر ارتش، تمامی پست های وزرارت دفاع، امنیت ملی، مشاور امنیت ملی و معاونت امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ در اختیار نظامیان بازنشسته (کهنه سربازان) قرار گرفته است.  

کد مطلب 3854795
عبدالحمید بیاتی

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