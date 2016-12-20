بارندگی در محورهای ۶ استان/ هشدار به رانندگان جاده های برفی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی اظهار داشت: طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمهسنگین و در سایر جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس در استانهای آذربایجان غربی محورهای ارومیه - مهاباد، ارومیه - تبریز، پیرانشهر استان مرکزی محور توره - اراک، همدان محور رزن - همدان بارش برف و در استانهای لرستان در اکثر محورها، مازندران محور رامسر بارش و در سایر راهها و مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
رحمانی گفت: به دلیل بارش برف تردد در همه محورهای استان اردبیل فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور ادامه داد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود و شمشک - دیزین، پونل - خلخال، سروآباد - پاوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.
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