علوم تجربی و فناوری باید از حوزه سکولارسازی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی شامگاه دوشنبه در گردهمایی استادان بسیجی با عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه» در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: وحدت حوزه و دانشگاه اساس استقلال نظام است و علوم تجربی و فناوری باید از حوزه سکولار سازی خارج و با دانش دینی آمیخته شود و هم اکنون نیز وضعیت وحدت بین حوزه و دانشگاه خوب است ولی باید توسعه یابد.

وی ادامه داد: همچنین باید دانش دینی با دانش تجربی نیز آمیخته باشد تا شرایط مطلوب را فراهم سازد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اگر دانش دینی با علوم و فناوری های روز آمیخته شود سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های موفق انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه نفوذ استعمار در ایران به یک و نیم قرن گذشته برمی گردد، تاکید کرد: عامل اصلی وقوع این نفوذ برهم زدن وحدت بین حوزه و دانشگاه و وحدت دانش دینی و علوم تجربی و تکنولوژی بود.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: با سکولارسازی علم در دوران قبل از انقلاب توسط استعمار در ایران، زمینه روی کار آمدن عامل خود باخته رضاشاهی در این کشور فراهم شد.

وی با تاکید بر اینکه جریان نخبگی در راس جامعه قرار دارد، تصریح کرد: اگر دانشگاه ها پیرو جریان سکولار باشند دشمن به راحتی به قشر نخبه جامعه و سپس به تمام کشور نفوذ می کند.

امام جمعه مشهد در ادامه با بیان اینکه محور وحدت بین حوزه و دانشگاه باید قیام و اخلاص برای خدا باشد، گفت: وحدت واقعی حوزه و دانشگاه زمانی به وجود می آید که فرهنگ دانشگاه در حوزه های علمیه و فرهنگ حوزه در دانشگاه ها نهادینه شود.

وی بیان کرد: دانشگاه ها را باید اسلامی کرد و در همین راستا طرح های مختلف برای این مهم ارائه شد، ولی آمیزش دانش دینی با علوم تجربی مورد توافق تمام دست اندرکاران این امر بود.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه امروز توسعه دانش دینی ما در تاریخ علوم قرآنی بی نظیر است، عنوان کرد: اگر وارد حوزه تخصص های تجربی شود جامعه ما دژ محکمی برای اسلام و مسلمانان می شود که استکبار نمی تواند در آن نفوذ کند.

وی تحول و دگرگونی در دانشگاه ها را از مهمترین دستاوردهای انقلاب دانست که توانست تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب کند و ادامه داد:امروز اکثر قشر دانشگاهی، افراد متدین و معتقد هستند و جمعیت زنان با عفت در دانشگاه ها بسیار فراتر از عناصر غیر ارزشی هستند درحالی که دانشگاه ها قبل از انقلاب کانون فساد و فحشا بود.