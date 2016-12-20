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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۷

مدیرامور آب و فاضلاب مریوان:

۱۵۰۰متر عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در مریوان اجرا شد

۱۵۰۰متر عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در مریوان اجرا شد

سنندج - مدیر امور آب و فاضلاب شهری مریوان گفت: در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم، ۱۵۰۰ متر عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در شهرستان مریوان اجرا شد.

حمیدشالپوش در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری در مجموع۵۵۰ متر اصلاح شبکه به صورت مشارکتی و امانی و ۹۴۰ متر توسعه شبکه فاضلاب به صورت پیمانی توسط مشترک انجام شده است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه، بیان کرد: احداث ۵۰ باب حوضچه شیرآلات آب به صورت پیمانی و امانی و احداث و همسطح سازی منهول فاضلاب از دیگر فعالیت های این مجموعه بوده است.

وی افوزد: همچنین استانداردسازی ۶۰ رشته انشعابات آب، تهیه و نصب ۳۵۰ رشته انشعابات آب به صورت پیمانی و انجام ۳۲۱ مورد آزمایش های باکتریولوژی آب شرب شبکه توزیع و منابع تأمین کننده از دیگر اقدامات بوده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری مریوان عنوان کرد: همچنین طی نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۷۰۸ مورد کلرسنجی، PH و کدورت سنجی شبکه توزیع آب شرب و شستشوی ۶ کیلومتر شبکه توزیع آب انجام شده است.

شالپوش گفت: تعمیر ۵ دستگاه دوزینگ پمپ تزریق کلر و تعویض یک دستگاه تانکر الکترولیز نمک طعام از دیگر فعالیت های آبفای مریوان بوده است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم با شرکت آب و فاضلاب شهری در این شهرستان، گفت: انتظار می رود که بتوانیم با همراهی مشترکان بهتر از گذشته در راستای خدمات رسانی به شهروندان گام برداریم.

کد مطلب 3854800

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