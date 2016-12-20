دستیابی به ساخت داخل ۷۰ درصدی در قطعات پژو ظرف ۴ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایرانخودرو، هاشم یکهزارع در دیدار رئیس و اعضای انجمن قطعهسازان ضمن تاکید بر افزایش کیفیت محصول قطعهسازان گفت: باید در مواجهه با مسایل نگاهی راهبردی داشته باشیم تا در زمان بروز هرگونه بحران، دچار تزلزل نشویم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، با اشاره به انحصاری نبودن خودرو با توجه به تنوع تولید محصول در کلاسهای قیمتی مختلف، افزود: البته افزایش قیمت، مسیر مناسبی برای برونرفت از مشکلات تامین و تولید در قطعهسازی نیست و باید با آیندهنگری، برای حفظ شرایط و توازن فعلی، مسیرهای دیگری را درنظر داشته باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت برنامهریزی برای جایگزینی محصولات جدید در خطوط تولید قطعهسازان، تصریح کرد: باید به سمتی برویم که هم زمان با اجرای قرارداد پژو، قطعهسازان داخلی با ورود تکنولوژی جدید توسعه یافته و امکان صادرات در شبکه جهانی تامین پژو را نیز داشته باشند.
یکهزارع، حمایت از قطعهسازان را وظیفه خودروسازان دانست و گفت: قطعه سازان کوچک هم باید سطح تکنولوژی و توان تولید خود را ارتقا دهند تا بتوانند به تولید ادامه دهند؛ این در شرایطی است که قیمت و کیفیت رقابتی و خدمات پس از فروش مناسب فاکتورهای اصلی ایرانخودرو در همکاری با قطعهسازان است و ما قطعهسازان را از خانواده بزرگ ایرانخودرو میدانیم و در مسیر رشد و ارتقاء، از آنان حمایت میکنیم.
وی، تعداد زیاد قطعهسازان همکار با خودروساز را رویهای نادرست و خلاف روش خودروسازان بزرگ دنیا دانست و گفت: کاهش تعداد منابع تامین قطعه و حرکت به سوی مجموعهسازی در دستور کار ایرانخودرو قرار دارد.
یکهزارع افزود: قطعهسازان باید با ارتقای دانش و تکنولوژی تولید با اقتدار با شرکتهای خارجی برخورد کنند تا بیشترین منافع را در زمینه داخلیسازی تولید از آن اقتصاد کشور کنند. با انجام فعالیتهای تخصصی در کمیسیونهای داخلی این انجمن، شاهد نتایج خوب و مفیدی برای صنعت خودرو کشور باشیم.
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