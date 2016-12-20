جشن افزایش تولید فولاد در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم، سید مهدی صادقی استاندار قم در بازدید از مجتمع فولاد غرب آسیا طی سخنانی تحول صورت گرفته در این مجتمع را نتیجه جدیت و تلاش مدیران استانی و مسئولان و کارگران این شرکت دانست.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به شرایط شرکت فولاد غرب در بازدیدهای گذشته، مشکل تولید و تعدیل نیرو در این مجتمع در ماه‌های نخست امسال را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: همه عزم مدیران استان و تلاش جهادی برای حل مشکلات چرخ صنعت این واحد صنعتی باعث حل مشکلات این شرکت شده است.

صادقی با اشاره به اینکه تولید این مجتمع در ابتدای سال به دلیل مشکلات بوجود آمده ۵ هزار تن بوده که امروز به ۲۰ هزار تن در ماه رسیده، خاطرنشان کرد: امیدواریم این شرکت در آینده نزدیک به ظرفیت اسمی مورد نظر دست یافته و این امر را جشن بگیریم و شاهد شکوفایی ورونق تولید استان و کشور باشیم.

تولید ماهیانه ۳۰ هزار تن فولاد تا دهه فجر

احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم نیز در این مراسم با اشاره به حل مشکلات مالیاتی این واحد صنعتی اظهار داشت تقسیط بدهی‌های این مجتمع و بخشودگی بخشی از سود بانکی کمک شایانی در رونق وافزایش تولیدات این شرکت داشته است.

وی با اشاره به مشکلات مالیات ازرش افزوده و بخشودگی جرائم مالیاتی تصریح کرد: در این زمینه عنایت و پیگیری‌های دکتر لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی و استاندار قم خیلی مؤثر بوده است.

ذاکری با اشاره به پیش بینی تولید ۳۰ هزار تنی این واحد تا دهه فجر امسال افزود: در تلاش هستیم تا خط اعتباری این شرکت تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و این شرکت اخیراً موفق به راه اندازی خطوط شستشو ECL و برش طولی ورق گردید است که این امر گامی بسوی افزایش کیفیت ورق‌های تولید می‌باشد.

وی با بیان اینکه تولید این شرکت به کمتر از ۵ هزار تن در ماه رسیده بود، افزود: آنچه نجات بخش چرخه تولید این واحد صنعتی بوده است هم افزایی مدیریت صحیح دولتی و بخش خصوصی و تدبیر برای رفع موانع تولید از جمله مواد اولیه و سرمایه در گردش است نکته‌ای که در بسیاری از واحدهای صنعتی کشور قابل اجرا است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه تفاهم نامه‌ای با فولاد مبارکه برای تأمین ۲۵ هزار تن کلاف گرم برای شرکت فولاد غرب صورت گرفته است، ‌گفت: با شرایط جاری و افزایش تولید این شرکت، باید این عدد افزایش یابد.

در ادامه این مراسم سلیمانی، مدیر عامل مجتمع فولاد غرب آسیا گزارشی از وضعیت قبلی و افزایش تولید این شرکت ارائه کرد و اظهار داشت: تعداد ۴۲۰ نفر در این شرکت اشتغال دارند و با روند جدید و افزایش تولید و پیش فروش کالاهای تولیدی و افزایش ظرفیت تولید به ۳۰ هزار تن در ماه تا دهه فجر امسال قول جذب ۵۰ نفر نیروی جوان متخصص را داده شده است.

در پایان این مراسم درمانگاه و واحد HSEE این شرکت نیز توسط استاندار افتتاح شد.