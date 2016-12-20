گردآوری آثار دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های بعدی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح سه شنبه در جلسه هیئت امنای مرکز فرهنگی و شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه ارزشهای دفاع مقدس گنجینه های ماندگار کشور و انقلاب هستند اظهار داشت: دوران دفاع مقدس دوران افتخار و سربلندی و سرافرازی مااست.

وی با عنوان اینکه وظیفه همه ماست تا در جهت حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس گام برداریم گفت: گردآوری و حفاظت از آثار و خاطرات دفاع مقدس و انتقال آن به نسلهای بعدی بویژه جوانان و نوجوانان بسیار ضروری است.

فلاح جلودار یادآور شد: اقتدار و عظمت امروز ما نتیجه پایداری و ایثار و گذشت در هشت سال دفاع مقدس است و دستگاههای اجرایی ،ادارات ،سازمانها و شهرداریها مکانهای مناسبی برای معرفی آثار شهدا و دفاع مقدس اختصاص دهند.

در این جلسه در مورد ساخت فیلم سینمایی فاخر در مورد نقش مازندران در دفاع مقدس ،تدوین و چاپ کتاب زنان ایثارگر و پشتیبان دفاع مقدس ،تکمیل فاز 1 و 2 مرکز فرهنگی دفاع مقدس، فعال شدن شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در شهرستانها، تکمیل یادمان های شهدای گمنام و ساخت موزه مشاهیر و حماسه اسلامی ششم بهمن آمل بحث و تبادل نظر و تصمیماتی گرفته شد.