ظریف عازم مسکو شد/شرکت در نشست سه جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز تهران را به مقصد مسکو به منظور شرکت در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ترک کرد.
تحولات سوریه محور اصلی نشست وزرای خارجه سه کشور خواهد بود.
وزیر امورخارجه کشورمان به منظور شرکت در نشست سه جانبه با همتایان روس و ترک راهی روسیه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز تهران را به مقصد مسکو به منظور شرکت در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ترک کرد.
تحولات سوریه محور اصلی نشست وزرای خارجه سه کشور خواهد بود.
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