مهارت آموخته کردستانی مدال برنز مسابقات ملی اصفهان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان، سید جمیل احمدی اظهار کرد: مسابقات ملی مهارت آزاد با حضور ۸۰ شرکت‎کننده، داور و مربی در سه رشته مهارتی «تعمیر و سرویس لوازم سرمایشی»، «گرمایشی» و «صوتی تصویری» برای اولین بار در کشور به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و مهارت‎آموخته کردستانی موفق به کسب مدال برنز این دوره از مسابقات در رشته تعمیر و سرویس لوازم سرمایشی شد .

وی، درخشش مهارت‎ آموختگان کردستانی را مایه افتخار استان دانست و بیان کرد: جمال احمدزاده در رشته تعمیر و سرویس لوازم سرمایشی موفق به کسب مدال برنز این مسابقات در رشته تعمیر و سرویس لوازم سرمایشی شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‎ای استان کردستان با اشاره به اینکه استعداد، مهارت، علم و عمل جزو مهمترین مولفه‎های موفقیت هستند، افزود: فرهنگ مهارت‎آموزی باید در جامعه ترویج و تقویت شود.

احمدی یکی از اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت را در توانمندسازی نیروی کار برشمرد و گفت: اشتغال پایدار در سایه تخصص و مهارت محقق می‎شود و نیروی کار بدون مهارت نمی‎تواند در بازار کار دوام داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه آموزش‎های فنی و حرفه‎ای در بخش صنعت منجر به تقویت تولید در این حوزه می‎شود، ابراز کرد: شاغلین بخش صنعت اگر به آموزش‎های مهارتی مجهز شوند باعث بهره وری در کار نیز خواهد شد.

گفتنی است مسابقات ملی آزاد مهارت در محل سالن اجتماعات شهید بهشتی اداره کل آموزش فنی و حرفه‎ای استان اصفهان برگزار شد و نفرات برتر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.