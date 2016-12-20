مهارت آموخته کردستانی مدال برنز مسابقات ملی اصفهان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان، سید جمیل احمدی اظهار کرد: مسابقات ملی مهارت آزاد با حضور ۸۰ شرکتکننده، داور و مربی در سه رشته مهارتی «تعمیر و سرویس لوازم سرمایشی»، «گرمایشی» و «صوتی تصویری» برای اولین بار در کشور به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و مهارتآموخته کردستانی موفق به کسب مدال برنز این دوره از مسابقات در رشته تعمیر و سرویس لوازم سرمایشی شد .
وی، درخشش مهارت آموختگان کردستانی را مایه افتخار استان دانست و بیان کرد: جمال احمدزاده در رشته تعمیر و سرویس لوازم سرمایشی موفق به کسب مدال برنز این مسابقات در رشته تعمیر و سرویس لوازم سرمایشی شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان با اشاره به اینکه استعداد، مهارت، علم و عمل جزو مهمترین مولفههای موفقیت هستند، افزود: فرهنگ مهارتآموزی باید در جامعه ترویج و تقویت شود.
احمدی یکی از اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت را در توانمندسازی نیروی کار برشمرد و گفت: اشتغال پایدار در سایه تخصص و مهارت محقق میشود و نیروی کار بدون مهارت نمیتواند در بازار کار دوام داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه آموزشهای فنی و حرفهای در بخش صنعت منجر به تقویت تولید در این حوزه میشود، ابراز کرد: شاغلین بخش صنعت اگر به آموزشهای مهارتی مجهز شوند باعث بهره وری در کار نیز خواهد شد.
گفتنی است مسابقات ملی آزاد مهارت در محل سالن اجتماعات شهید بهشتی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان برگزار شد و نفرات برتر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.
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