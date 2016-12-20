احمدرضا فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فضای مجازی امروزه بخش گسترده‌ای از جوانب زندگی را به‌نوعی تحت تأثیر قرار داده است و نیاز به شبکه‌های اجتماعی در دنیای امروز امری اجتناب‌ناپذیر شده است.

وی افزود: شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باوجود همه فرصت‌ها یا تهدیدهایی که در خوددارند، چه دوست داشته باشیم یا مخالف آن باشیم، گسترش پیداکرده است اما آنچه در این مقطع اهمیت دارد، آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه است تا از فرصت‌ها به نحو بهینه‌ای استفاده کنند و درعین‌حال مراقبت لازم را در برابر تهدیدهای احتمالی داشته باشند.

فیروزی تصریح کرد: به همین منظور، شناخت ویژگی‌ها و کارکردهای جهان مجازی می‌تواند جامعه را در استفاده مطلوب از دستاوردهای این فناوری‌ها کمک کند.

وی یادآور شد: بدون تردید جهان مجازی و شبکه‌های اجتماعی ظرفیت‌های بسیاری دارند که می‌توانیم از آن‌ها در راستای معرفی فرهنگ دینی و ملی خود استفاده کنیم.

فیروزی افزود: آنچه در حال حاضر خلأ جامعه ماست و می‌تواند مزیت رقابتی ما در دنیای امروز باشد، تولید محتواهای فاخر در فضای مجازی است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز گفت: با توجه به این‌که بیشتر فناوری‌ها در این عرصه در غرب تولید می‌شود، بنابراین دست برتر ما درزمینهٔ تولید محتوا خواهد بود که باوجود گنجینه‌های ارزشمندی که ایران دارد بسیار دست‌یافتنی است.

فیروزی با اشاره به محتوای نشست «دانشجو و جهان مجازی» گفت: شناخت ویژگی‌ها و کارکردهای جهان مجازی، بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی و بررسی جایگاه دانشگاه در شکل‌دهی یا کنترل دنیای مجازی ازجمله سرفصل‌های این نشست تخصصی است.

این نشست چهارشنبه یکم دی‌ماه در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج برگزار می‌شود.