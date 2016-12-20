چاه آب شرب مجتمع آبرسانی جعفر آباد فاروج راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی، حسین حارث آبادی اظهار کرد: چاه آب جهت تهیه آب شرب مجتمع هشت روستایی جعفر آباد در روستای مرغزار، حفر، تجهیز و وارد مدار شد و علاوه بر تامین آب شرب روستای مرغزار، کمبود آب شرب روستاهای مسیر فضل اله، نقاب و ترنیک نیز برطرف شد.

وی افزود: با توجه به کاهش آبدهی منابع آبی مجتمع جعفر آباد و کمبود آب در روستاهای این مجتمع، اجرا و تکمیل پروژه آبرسانی به مجتمع از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تعریف و در اولویت پروژه های اجرای در سال ۹۴ قرار گرفت.

حارث آبادی گفت: با توجه به مشکل کمبود شدید آب شرب در روستاهای مرغزار، نقاب، میر فضل اله و ترنیک روزانه سرویس آب با تانکر سیار به این روستاها حمل می شود که با اجرا و تکمیل پروژه آبرسانی فوق، روزانه مبلغ دو هزار و ۵۰۰ریال در هزینه ها صرفه جویی شد.

وی گفت: جهت تجهیز و راه اندازی چاه آب شرب جدید با دبی پنج لیتر بر ثانیه و جابجایی ترانس و برق رسانی به محل چاه جدید، حصار کشی به طول متر، اجرای ۱۲۰ متر، اجرای هشت باب حوضچه شیر آلات، اجرای هزار و ۶۰۰ متر خط انتقال و تعویض شبکه های توزیع فرسوده به طول ۱۶ هزار متر تاکنون ۹ هزار و ۸۲۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر امور آبفار شهرستان فاروج افزود: با بهره برداری از این پروژه در دهه فجر سال جاری هزار و۱۵۲خانواده با سه هزار و ۹۰۷ نفر جمعیت از آب شرب سالم و پایدار بهره مند خواهند شد.

