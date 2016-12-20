مصطفی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با با اشاره به وضعیت بازار آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا، گفت: قیمت آجیل و خشکبار مقداری افزایش یافته البته این افزایش قیمت ناشی از نزدیک شدن به شب یلدا نیست بلکه نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار بر قیمت آجیل و خشکبار موثر بوده است.

وی با بیان اینکه همزمان با نوسانات نرخ ارز، قیمت بادام هندی ۶۰ درصد افزایش یافت، اظهار داشت: در حال حاضر یک کارتن بادام هندی فرآوری نشده حاوی۲۰ کیلو بادام هندی که تا پیش از نوسانات نرخ ارز حدود ۶۰۰ تا۷۰۰ هزار تومان بود به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار با اشاره به اینکه قیمت فندق تولید داخل هم به دلیل سرمازدگی افزایش ۵۰ درصدی پیدا کرده است، افزود: با ثبات قیمت دلار در روزهای گذشته این محصول افزایش قیمتی را نداشته است.

احمدی ادامه داد: برخی اقلام آجیل و خشکبار در فرآیند تولید به مصرف و همچنین آجیل و خشکبار وارداتی نیازمند انجام سیاست گذاری هایی برای تنظیم بازار است به دلیل اینکه جنس به اندازه کافی در بازار وجود دارد و کمبودی نداریم.

وی در خصوص تفاوت قیمت آجیل و خشکبار در مناطق مختلف شهر، اظهار داشت: آجیل انواع و اقسام مختلفی دارد و به همین دلیل ممکن است در برخی مغازه ها با قیمت های متفاوتی عرضه شود مانند آجیل های ترکیبی که فرمول خاص خود را در هر مغازه ای دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار با اعلام اینکه آحیل و خشکبار قیمت مصوب ندارد و متناسب با عرضه و تقاضا قیمت برای آن تعیین می شود، گفت: شهروندان می توانند در صورت بروز هر گونه مشکل و اعتراضی، با مراجعه به اتحادیه شکایت خود را تقدیم کنند.

احمدی با تاکید بر اینکه با گرانفروشی برخورد می شود، افزود: اتحادیه با آنالیز آجیل و محاسبه قیمت روز به نحوه قیمت‌گذاری واحد صنفی رسیدگی می‌کند و در صورت گران فروشی با آنها برخورد خواهد کرد.