مسکن اجاره ای برای نیازمندان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: بنیاد مسکن نهادی است که با پیام امام راحل در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمده و هنوز هم به کار خود ادامه می دهد.

وی با بیان اینکه این نهاد در خراسان جنوبی مساکن خوبی برای مستضعفین تدارک دیده است، بیان کرد: در همین راستا روز گذشته حدود یک هزار واحد مسکن مهر در استان به افتتاح رسید و قول این را داده ایم در حد بضاعت خود به استان کمک کنیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به مشکل برخی نیازمندان بدون سرپناه که از درآمد کافی برای اجاره مسکن یا دریافت تسهیلات ساخت مسکن ندارند، عنوان داشت: در دولت گذشته مصوبه ای برای کمک به این افراد داشتیم تا مبلغی به عنوان ودیعه مسکن به آن ها پرداخت کنیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه در دولت گذشته در سراسر کشور یک اقدام گسترده در این زمینه انجام و برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد این کار انجام شد، عنوان داشت: اما این اعتبارات بانکی بود که در حال حاضر قطع شده است.

تابش با بیان اینکه این طرح در برنامه ششم دیده شده و در این زمینه مصوبه ای به هیئت دولت نیز می رود، عنوان داشت: به دنبال این هستیم که یا خود بنیاد مسکن واحدهایی به عنوان مسکن اجاره ای ساخته و در اختیار نیازمندان قرار دهد یا به خیرین کمک کنیم تا آن ها خانه به افراد نیازمند اجاره دهند.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر تمرکز بنیاد مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن بوده و علاوه بر این مبلغی بلاعوض برای دهک های درآمدی چهار و پنج در نظر گرفته شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بنیاد مسکن یکی از نهادهای بود که با پیام امام راحل در کنار نهادهای مورد نیاز دیگر برای مردم به وجود آمد و هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد.

سید علیرضا عبادی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن، مسئله مهمی است چراکه هر شخصی محلی برای سکون و آرامش می خواهد، گفت: این مسئله باید روزی در قالب چارچوب های تعریف شده حل شود.

وی همچنین بر لزوم حل مشکل مسکن محرومین تأکید کرد و گفت: بنیاد مسکن باید برای کسانی که خانه ندارند و از طرفی درآمد هم ندارند خانه اجاره ای در نظر بگیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: نمی شود برای همه خانه ساخت اما نیاز است برای نیازمندان سرپناه اجاره ای دیده شود.