به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در سیصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از ارائه گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۷ گفت: این منطقه ۴۰۰۰ شهید دارد و به لحاظ وسعت و جمعیت، رتبه نخست را در کل پایتخت داراست.

وی با انتقاد از مشکلات متعدد در سطح منطقه ۱۷ گفت: پروژه‌های رفاهی، آموزشی و فرهنگی برای شهروندان منطقه و رفاه آنها بسیار حائز اهمیت است؛ لذا باید برای تخصیص اعتبار به مناطق جنوبی، اهتمام ویژه‌تری داشته باشیم.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه می‌توان بخشی از نیازها را از طریق تهاتر جبران کرد، گفت: ما باید از تهاتر و همچنین ظرفیت بخش خصوصی، بیشتر استفاده کنیم.

شاکری با انتقاد جدی نسبت به تعدد قهوه‌خانه‌ها در منطقه ۱۷ گفت: این قهوه‌خانه‌ها زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، لذا درخواست ما ساماندهی این تعداد قهوه‌خانه است.

۳۰۰ قهوه‌خانه در منطقه ۱۷ وجود دارد

رحمت‌الله حافظی نیز با اشاره به قهوه‌خانه‌های فراوان در سطح منطقه ۱۷ گفت: این قهوه‌خانه‌ها تهدیدی برای جوانان منطقه به حساب می‌آیند و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهند.

رئیس کمیسیون محیط‌زیست و سلامت شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: متأسفانه ما در منطقه ۱۷، ۳۰۰ قهوه‌خانه داریم و در کنار آن حتی یک سرای محله نیز نداریم که خدمات اجتماعی فرهنگی ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در این منطقه حتی مجموعه شهربانو نیز اجرایی نشده است که می‌تواند خدمات مناسب فرهنگی ورزشی به بانوان ارائه دهد.

حافظی گفت: در منطقه ۱۷ باید نسبت به ساماندهی گرمابه‌های مخروبه نیز اقدام شود که اکنون به محلی برای تجمع معتادان بدل شده است.