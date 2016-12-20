به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری امروز سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ۹ دی که در محل بیت امام جمعه کرمانشاه برگزار شد گفت: در آستانه حماسه ۹ دی روز بصیرت مردم ایران و تجدید میثاق با ولایت و حماسه ای که در تاریخ بی نظیر بوده- و شاید به اندازه پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ از اهمیت برخوردار است- قرار داریم.

وی با اشاره به مراسمات اخیر دانشگاه رازی که با اعتراض بسیاری از شخصیت های دینی، سیاسی، علمی و... استان همراه بود، افزود: با توجه به حرکت ناشایستی که در دانشگاه رازی رخ داد و دل همه ما را جریحه دار کرد باید این برنامه با شور بیشتری صورت بگیرد و همچنین با عوامل برگزار کننده برنامه دانشگاه برخورد شده و به سزای عملشان برسند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری ویژه برنامه حماسه ۹ دی در کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: در برنامه ۹ دی از سخنرانان مطرح کشوری از جمله حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه در اوقاف و امور خیریه کشور استفاده خواهد شد.

وی افزود: مراسم ویژه این روز در مسجد جامع کرمانشاه و راس ساعت ۱۰ صبح روز ۹ دی ۹۵ برگزار می شود و پیش بینی شده مردم کرمانشاه از اقشار مختلف در این برنامه حضور چشمگیر داشته باشند.

سروری از در دستور بودن برگزاری مسابقات فرهنگی نیز به این منظور و مصادف با سالروز این حماسه خبر داد و گفت: مخاطبان ما بیشتر قشر جوانان هستند که در این راستا آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی نیز تدابیر ویژه ای دارند.

وی با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی باید برای جوانان تبیین شود گفت: در سطح شهر با نصب پلاکارد پوشش تبلیعاتی مناسبی در دست اقدام است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، سخنران ویژه مراسم کرمانشاه را حسین مظفر عضو شورای تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.