به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا یوسفیان صبح سهشنبه در جلسه مدیریت و خدمات شهری شهرداری نهاوند گفت: شهرداری نهاوند نسبت به ذخیرهسازی و دپوی ماسه و نمک اقدام کرده است.
وی با اشاره به استقرار مخازن ماسه و نمک در سطح شهر عنوان کرد: همهساله با فرارسیدن فصل سرما و احتمال بارش برف و بهمنظور آمادگی برای مقابله با بحرانهای احتمالی، این شهرداری مجموعه اقداماتی با عنوان عملیات زمستانی ستاد استقبال از زمستان، در دستور کار قرار میدهد که خرید و تخلیه و دپوی ماسه و نمک زمستانی یکی از این اقدامات است.
شهردار نهاوند بابیان اینکه تمهیدات لازم را برای امنیت تردد شهروندان و وسایط نقلیه از طریق تشکیل ستاد تسهیلات زمستانی فراهم کرده ایم، عنوان کرد: بعد از بررسیهای متعدد ماسه و نمک زمستانی که دارای استانداردهای لازم هستند و کمترین آسیب را به معابر میرسانند با طی مراحل قانونی تهیه و بر اساس اولویت در محل از قبل تعیینشده، ذخیره میشوند تا در صورت نیاز مورداستفاده قرار گیرد.
وی از شهروندان خواست تا در زمان بارندگی از پارک خودروها در معابر، ریختن زباله در جویها خودداری کنند و در صورت بروز و مواجهه با مشکل در زمان بارندگی شهرداری را در جریان بگذارند.
یوسفیان در پایان و در تشریح جزئیات عملیات ستاد استقبال از زمستان عنوان کرد: تعداد ۴ تیغه برفروب، ۲ دستگاه گریدر، ۵ دستگاه کمپرسی و یک دستگاه بابکت و۵ دستگاه نیسان در شهرداری بهصورت آماده مستقر است تا در صورت نیاز بهکارگیری شوند.
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