تضاد برخی اقدامات شهرداری ها با سیاست های سازمان صنعت معدن وتجارت

جمشید زند در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه شهرداری ها با ایجاد مجتمع های تجاری به رکود بازار دامن می زنند، اظهار داشت: ساخت و ساز بی حد و حصر مجتمع های تجاری علاوه بر آن که رکود بازار را تشدید می کند به ضرر و زیان اصناف نیز دامن می زند.

وی افزود: واحدهای صنفی در طیف وسیعی از کسب و کارهای مختلف تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی در زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات فعالیت داشته و به همین سبب نقش و اهمیت زیادی در اقتصاد کشور دارند

اصناف پس از حوزه نفت، بزرگترین بخش اقتصادی کشور هستند

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان کرد: اصناف بعد از حوزه نفت، بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده و سهمی حدود بیست و پنج درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از این مقدار سهم اشتغال نیروی کار را در کشور به خود اختصاص داده اند.

زند تصریح کرد: اصناف به لحاظ دارا بودن پایگاه اجتماعی و فرهنگی در میان اقشار جامعه، در بسیاری از کشورها به عنوان بازوی اجرایی دولت در اقتصاد کلان نقش آفرین هستند و به همین دلیل باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: طی هشت ماهه سال جاری در راستای سامان دهی به شرایط اصناف و قانونمندسازی و حمایت از مصرف کنندگان، ۳۱هزار و ۹۲۱ مورد بازرسی و نظارت توسط بازرسان اتاق اصناف در استان مرکزی انجام شده که سه هزار و ۲۲۳ مورد آن مربوط به شهرستان اراک است.

عدم درج قیمت بیشترین تخلف صنفی در استان مرکزی

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی پروندهای تشکیل شده در ارتباط با انواع تخلفات را طی هشت ماهه سال جاری یک هزار و ۹۰۴ فقره اعلام کرد و افزود: ۱۸۴ فقره از این پرونده ها به اراک تعلق دارد و بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: طی هشت ماهه سال جاری ۱۷۸ واحد صنفی متخلف در اراک پلمب شده و همچنین طی همین مدت ۱۵۴ واحد صنفی در این شهرستان، فک پلمب شده است.

زند تعداد گزارش مردمی را طی هشت ماهه امسال در ارتباط با انواع تخلفات صنفی در استان یک هزار و ۲۵۱ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: از این رقم گزارشات مردمی در زمینه تخلفات صنفی، ۱۶۴ مورد مربوط به مرکز استان است.

اخطار به ۴۲۰۰واحد صنفی اراک طی سال جاری

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خاطرنشان کرد: از مجموع گزارشات مردمی سال جاری در مورد تخلفات واحدهای صنفی استان، ۸۲۸ مورد منتهی به عدم تشکیل پرونده و رضایت شاکی شده که از این رقم ۱۳۷مورد مربوط به اراک است.

زند اضافه کرد: همچنین طی هشت ماهه سال جاری برای چهار هزار و ۲۱۶ واحد صنفی مختلف استان هم اخطار صادر شده که تمامی اخطارها مربوط به واحدهای صنفی اراک بوده است.