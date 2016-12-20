غلامرضا کاوه در گفتگو با مهر در خصوص افزایش قیمت برخی محصولات لبنی از جمله کره در روزهای گذشته، گفت: افزایش قیمت کره غیر قانونی است و بطور قطع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با این افزایش قیمت اعمال قانون می کند.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت اقدامات نظارتی خود را بر قیمت کره انجام داده و به نرخ قبل بازگشته است، افزود: برخی تولیدکنندگان به طور خودسر قیمت ها را افزایش دادند که با برخورد سازمان حمایت روبرو شده و تعهد دادند که دیگر افزایش قیمت نداشته باشند.

سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه اعمال قانون برای برخی واحدهای لبنی انجام شده و پرونده تعزیراتی برای آنها تشکیل شده است، اظهار داشت: لبنیات جزو کالاهای گروه یک است که مشمول قیمت گذاری می شود و در صورت نیاز به تغییر قیمت باید فرآیند کارگروه تنظیم بازار را طی کند.

کاوه در خصوص افزایش قیمت شیر در روزهای گذشته، گفت: هرگونه افزایش قیمت ممنوع است و تمامی محصولات لبنی جزو کالاهای اولویت دار بوده و مشمول قیمت گذاری هستند بنابراین اگر هر واحد صنفی افزایش قیمت داشته باشد، طبق قانون با آن برخورد می‌شود.

وی بااشاره به اینکه گشت‌های سازمان حمایت و تعزیرات به صورت سر زده از واحدهای صنفی بازرسی کرده و بازگشت قیمت ها به سطح قبلی را رصد کرده اند، اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند مراتب را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.