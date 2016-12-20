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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

مدیرکل میراث فرهنگی وصنایع دستی ایلام خبر داد:

توسعه گردشگری دفاع مقدس در استان ایلام

توسعه گردشگری دفاع مقدس در استان ایلام

ایلام-مدیرکل میراث فرهنگی وصنایع دستی استان ایلام از توسعه گردشگری دفاع مقدس در ایلام خبر داد و گفت: ظرفیت جاذبه‌های گردشگری دفاع مقدس در استان مورد توجه گردشگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، عبدالمالک شنبه‌زاده بیان کرد: استان ایلام با داشتن ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از مناطق مهم در زمان هشت سال دفاع مقدس بوده است که یادمان های بسیار دفاع مقدس در این استان وجود دارد.

وی افزود: با توسعه گردشگری دفاع مقدس علاوه بر رونق گردشگری استان فرهنگ و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به عنوان میراث معنوی درون و بین نسلی نیز پاس داشته می‌شود.

شنبه‌زاده یادآورشد: با این کار می‌توان اقدام مفیدی در رابطه با مقابله با جنگ نرم و روانی دشمن نیز انجام داد.

کد مطلب 3854834

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