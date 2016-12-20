تیم والیبال سپهرالکتریک به مصاف مقاومت فرمانداری مهاباد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ یک والیبال کشور و در بازی هفته اول دور برگشت، تیم سپهرالکتریک فردا میزبان مقاومت فرمانداری مهاباد است.

تیم سپهر الکتریک قزوین با ۶ برد و ۱۵ امتیاز و کسب جایگاه دوم جدول دور رفت را به پایان رساند.

این بازی ساعت ۱۶ در سالن بابایی برگزار می شود.

تیم آفرود استان راهی رقابتهای قهرمانی کشور شد

در چهارمین مرحله مسابقات کشوری، تیم استان با ترکیب شیرزاد خضری، سهراب عطایی، مسعود مرادی، اشکان زارع، تقی علی بخشی و علیرضا نعمتی به مصاف حریفان می رود.

رقابتهای آفرود در کلاس های مختلف، ۳ دی ماه در کرمان شهر بم برگزار می شود.

رانندگان استان با ۵۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارند.

کمانداران استان به اردوی تیم های ملی دعوت شدند

یاسر عمویی و حنانه عظیمی‌نیا به اردوی تیم های ملی خارج سالن و اسماعیل عبادی به اردوی تیم ملی داخل سالن دعوت شدند.

یاسر عمویی در کامپوند بزرگسالان و حنانه عظیمی‌نیا در ریکرو نوجوانان به اردوی خارج سالن و مسافت ۵۰ متر و اسماعیل عبادی در کامپوند ۱۸ متر داخل سالن به اردوی تیم های ملی فراخوانده شدند.

یاسر عمویی کماندار تاکستانی به علت آسیب دیدگی ناحیه کمر احتمالا این اردو را از دست خواهد داد.

این اردو از امروز در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در سایت تیروکمان مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

مسابقات بدمینتون هفته وحدت برگزار شد

در رقابت های رده نوجوانان، مهرزاد صفدری، بهنام حسنی اول و دوم شدند و مهیارقربانی و میرهاشمی عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

در رده نونهالان محمد عرفان امیری قهرمان شد، محمدسبحان محمدی دوم شد و عرفان محمدی ومهدی غفاری مشترکا سوم شدند.

در رده جوانان هم پارسا زاهدیان قهرمان شد، امیرمحمد وکیلی نایب قهرمان شد و جواد نوروزی وعلیرضارئیسیان مشترکاً سوم شدند.

این مسابقات درسالن بدمینتون شهید رجائی قزوین برگزار شد.

تغییر در کادر هیئت وزنه برداری

طی حکمی از سوی اداره ورزش شهرستان قزوین و هیئت وزنه برداری استان، مرتضی محمدی به عنوان رئیس جدید هیئت وزنه برداری شهرستان قزوین منصوب شد و از خدمات آفشید خوشنویس ریئس سابق هیئت وزنه برداری شهرستان قزوین تقدیر شد.

همچنین محمد حسن عظیمی از پیشکسوتان وزنه برداری استان به عنوان دبیر جدید هیئت استان معرفی شد.