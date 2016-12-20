اضافه شدن ویدیو پرفورمنس به «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز»

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین فستیوال «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» که این روزها در موزه هنرهای معاصر تهران با کیوریتوری امیر راد در حال برگزاری است بخش جدیدی به نام «ویدیو پرفورمنس» را هم پوشش می‌دهد که هفته آخر دی ماه این بخش در محل موزه هنرهای معاصر تهران برپا می شود و طی آن تعدادی از ویدیو پرفورمنس ها برای نخستین بار در این فستیوال به نمایش درمی‌آید.

«ویدئو پرفورمنس» یکی از مدیوم های معاصر است که به دلیل ویژگی های بیانی مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است و برای نخستین بار در ایران معرفی می شود.

در این دوره از فستیوال «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» هنرمندان هر روز ساعت ۱۷ به اجرای یک پرفورمنس می‌پردازند که با محوریت رابطه مکان و فضا در پرفورمنس آرت برگزار می شود. در این دوره هنرمندانی از بندرعباس، یزد و تبریز و همچنین هنرمندان ایرانی از انگلستان و کانادا نیز در کنار هنرمندان تهرانی حضور دارند.

ششمین فستیوال «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» تا ۳۰ دی ماه همه روزه به جز جمعه ها و شنبه ها، رأس ساعت ۵ بعدازظهر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.