به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، مراسم تشییع سه شهید مدافع حرم ساعت ۱۴ چهارشنبه یکم آبان‌ماه با حضور مردم همیشه در صحنه استان قم از مدرسه علمیه حجتیه (چهار راه شهداء) به سمت حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

در این مراسم پیکر مطهر شهیدان حسینعلی محمدی، عیسی خان مرادی و طلبه شهید سید محمد مهدی هاشمی‌نژاد از لشکر همیشه سر فراز فاطمیون روی دستان مردم شهید پرور و قدرشناس قم تشییع خواهند شد.



پیکر این شهدا پس از اقامه نماز میت در صحن امام رضا(ع)، حرم مطهر کریمه اهل بیت(س)، در قطعه ۳۱ مدافعان حرم در بهشت حضرت معصومه(س) به خاک سپرده می‌شود.