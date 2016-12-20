نقاشی های «شوریده حالان مست» روی دیوار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی بهاره عسکری به مناسبت سالروز بزرگداشت جلال الدین بلخی در نگارخانه سروناز به روی دوستداران هنر در گشود.

عسکری که متولد ۱۷ فروردین ماه ۱۳۶۹ است، در حال گذران دوره کارشناسی ارشد گرافیک است و این نمایشگاه با عنوان «شوریده حالان مست» حاوی آثاری با موضوع سماع درویشان روی دیوار رفت.

این بانوی هنرمند تاکنون در نمایشگاه گروهی آثارگرافیک به مناسبت بزرگداشت روز شیراز در حوزه هنری، نمایشگاه گروهی آثار گرافیک به مناسبت بزرگداشت سعدی در نگارخانه ملی شیراز، آثار گرافیک پایان نامه های دانشگاهی با موضوع شیراز در حوزه هنری، نمایشگاه گروهی عکس در گالری بید بن، نمایشگاه گروهی پوستر با موضوع مکاتب هنری حوزه هنری را در کارنامه خود دارد.

در بیانیه نمایشگاه «شوریده حالان مست» آمده: «نقاشی های رقص سماع بر اساس اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر وصوفی کشیده شده که تکنیک آثار از آب مرکب وتلفیقی از چاپ اشعار مولانا، کولاژ ، ورق طلا،نقره،مس است.هدف از کشیدن این نقاشی ها بیشتر نشان دادن حالات درونی و فضای معنوی سماعگران است تا ظاهر کلی و بیرونی رفتار آنها،سماع داستان تعالی روح و بروز تفکرات مولاناست.رقص در سماع نمادین است،سماعگردر سماع قبل از مردن جسم نفس خود را می میراند.»

این درحالیست که عسکری هدف از انتخاب عنوان نمایشگاه را انتخاب قسمتی از شعر مولانا که شوریدگی سماعگران را نشان میدهد، دانسته است.

آیین گشایش نمایشگاه یادشده با حضور امیرهمایون یزدان پور، پیشکسوت رادیو و تلویزیون ایران و استاد منوچهر اسماعیلی، هنرمند پیشکسوت صداپیشه کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی بهاره عسکری که با عنوان «شوریده حالان مست» حاوی ۳۳ اثر به شیوه میکس مدیا در اندازه های ۵۰×۷۰ و ۱۰۰×۷۰ سانتی متر ۲۶ آذرماه آغاز شد تا ۲ دی ماه در نگارخانه سروناز ادامه خواهد یافت.