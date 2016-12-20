افزایش ۵۸ درصدی خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی خراسان جنوبی

هاشم ولی پور مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی گذشته خشکسالی بالغ بر ۵۳۶ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان خسارت زده است.

وی با بیان اینکه این رقم در سال زراعی ۹۳-۹۵ حدود ۲۲۹ میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: این آمارها افزایش ۵۸ درصدی خسارت خشکسالی در بخش کشاورزی استان را نشان می دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، بیشترین حجم خسارت خشکسالی را مربوط به بخش باغبانی عنوان کرد و گفت: در سال زراعی گذشته محصولات باغی استان بر اثر خشکسالی بالغ بر ۲۱۹ میلیارد تومان خسارت دیده اند.

خسارت ۶۰ میلیارد تومانی به بخش دام

ولی پور مطلق ادامه داد: بعد از آن نیز بخش دام با ۶۰ میلیارد تومان بیشترین خسارت را داشته است.

وی عنوان داشت: همچنین شهرستان بشرویه با ۱۸۹ میلیارد تومان و بعد از آن نیز شهرستان طبس با ۴۲ میلیارد تومان بیشترین میزان خسارت را دیده اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی به اقدامات انجام شده در راستای مقابله با خشکسالی اشاره کرد و گفت: در این راستا اقدامات مختلفی از جمله آبرسانی به باغات، مزارع و دام، اجرای طرح­های زراعی، باغی و تغذیه دام، پیگیری مستمر برای جذب اعتبارات مدیریت بحران از طریق استانداری و مرکز، ارائه بذور و ارقام درختان مقاوم به خشکی و از همه مهمتر اجرای آبیاری نوین و تحت فشار در مزارع و باغات و اجرای عملیات انتقال آب با روش­های فنی و کارشناسی انجام شده است.

ولی پور بیان داشت: همچنین تعداد تسهیلات پرداختی و مصوب از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی استان در سال جاری ۹۶۳ نفر به مبلغ ۳۱۳ میلیارد ریال بوده است.