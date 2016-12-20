۲۷۷ واحد مسکن به محرومین در زنجان واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد صنعتی منفرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: از سال ۸۶ تاکنون ۲۷۷ واحد مسکن توسط خیرین به محرومین در استان زنجان واگذار شده است.

وی پروژه های در حال ساخت مسکن خیرین را ۴۲۰ احد اعلام کردو گفت: ۴۹۳ واحد مسکن برای خیرین هم در دست طراحی می باشد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان گفت:خوشبختانه در استان زنجان مشارکت خیرین برای ساخت مسکن برای محرومین بسیار عالی است و استقبال خوبی دارند.

صنعتی منفرد تاکید کرد:پروژه‌های خیرین مسکن ساز از منابع خیرین است و تاکنون هم واحدهای مسکن خوبی توسط خیرین در استان ساحته شده است.

وی با اشاره به محور عمده فعالیت‌های بنیاد مسکن، افزود: بعد از تشکیل بنیاد مسکن به فرمان امام خمینی(ره) این ارگان در زمینه به‌سازی مسکن روستایی، احداث مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، احداث مسکن روستایی، اجرای طرح هادی و دیگر زمینه‎ها فعالیت می‌کند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان تصریح کرد: بنیاد مسکن یک نهاد انقلابی، غیر دولتی عمومی است که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در راستای محرومیت زدایی تشکیل شد.