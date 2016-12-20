به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی امروز سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ۹ دی که در محل بیت امام جمعه کرمانشاه برگزار شد گفت: حماسه ۹ دی برای حفظ نظام بود، اما متاسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از افراد به راحتی از کنار این مسئله عبور می کنند.

وی افزود: مسئولین ادارات، مردم ایران و حتی مطبوعات که یارانه این بخش را می گیرند، کمترین مشارکت را در بازتاب حماسه ۹ دی دارند و به نفع ۹ دی کار نمی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متولیان مراکز آموزشی، دانشگاه ها، آموزش و پرورش باید با اعتقاد راسخ به نظام از حماسه ۹ دی سخن بگویند. چرا که اگر ۹ دی به وجو نمی آمد معلوم نبود ما الان کجا بودیم.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: قضایای ضد فرهنگی که به وجود می آید، بسترش از قبل فراهم شده و ما باید به صورت پیشگیرانه در این رابطه اقدام کنیم.

حجت الاسلام قبادی تاکید کرد: ما نباید برای حل مشکلات تنها دنبال نیروهای نظامی باشیم، بلکه باید کار فرهنگی انجام شود.

وی با تاکید بر برگزاری مراسمات پرشور به مناسبت حماسه ۹ دی گفت: باید با برگزاری مسابقات مختلف، برنامه های جذاب در مساجد همواره یاد حماسه ۹ دی در دل ها و اذهان مردم ماندگار شود.