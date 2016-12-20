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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه:

۹ دی برای حفظ نظام بود/برخی افراد به‌راحتی ازکنار آن عبور می‌کنند

۹ دی برای حفظ نظام بود/برخی افراد به‌راحتی ازکنار آن عبور می‌کنند

کرمانشاه- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید براینکه حماسه ۹ دی برای حفظ نظام بود گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از افراد به راحتی از کنار این مسئله عبور می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل قبادی امروز سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ۹ دی که در محل بیت امام جمعه کرمانشاه برگزار شد گفت: حماسه ۹ دی برای حفظ نظام بود، اما متاسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از افراد به راحتی از کنار این مسئله عبور می کنند.

وی افزود: مسئولین ادارات، مردم ایران و حتی مطبوعات که یارانه این بخش را می گیرند، کمترین مشارکت را در بازتاب حماسه ۹ دی  دارند و به نفع ۹ دی کار نمی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه  تصریح کرد: متولیان مراکز آموزشی، دانشگاه ها، آموزش و پرورش باید با اعتقاد راسخ به نظام از حماسه ۹ دی سخن بگویند. چرا که اگر ۹ دی به وجو نمی آمد معلوم نبود ما الان کجا بودیم.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر دانشگاه رازی کرمانشاه گفت:  قضایای ضد فرهنگی که به وجود می آید، بسترش از قبل فراهم شده و ما باید به صورت پیشگیرانه در این رابطه اقدام کنیم.

حجت الاسلام قبادی تاکید کرد: ما نباید برای حل مشکلات تنها دنبال نیروهای نظامی باشیم، بلکه باید کار فرهنگی انجام شود.

وی با تاکید بر برگزاری مراسمات پرشور به مناسبت حماسه ۹ دی گفت: باید با برگزاری مسابقات مختلف، برنامه های جذاب در مساجد همواره یاد حماسه ۹ دی در دل ها و اذهان مردم ماندگار شود.

کد مطلب 3854855

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