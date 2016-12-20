بهره مندی ۷۸۳ واحد تولیدی مازندران از تسهیلات بسته رونق تولید

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رونق تولید و کاهش بیکاری را از دغدغه های جدی مسئولان نظام خواند و گفت:تاکنون ۷۸۳ واحد تولیدی مازندران از تسهیلات بسته رونق تولید بهره مند شدند و در این زمینه مازندران رتبه اول کشور را داراست.

وی افزود از تعداد واحد تولیدی ۲۲۰ واحد در حوزه صنعت و ۵۶۳ واحد در حوزه کشاورزی هستند.

مقام عالی دولت در استان ادامه داد :در پرداخت تسهیلات رونق تولید بانک کشاورزی با پرداخت تسهیلات به ۴۵۵ واحد تولیدی رتبه اول بانک ملی با ۸۰ واحد تولیدی دوم و بانک ملت با ۶۹ واحد تولیدی رتبه سوم را در استان دارد.

فلاح تاکید کرد :با توجه به سیاستها و برنامه های دولت تدبیر و امید همه باید تلاش کنند تا واحدهای تولیدی با مشکل روبرو نشوند.