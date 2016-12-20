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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

افتخار آفرینی منجمان ایرانی در هند؛

تیم المپیاد نجوم ایران بر سکوی سوم جهان ایستاد

تیم المپیاد نجوم ایران بر سکوی سوم جهان ایستاد

دانش پژوهان المپیاد نجوم ایران در دهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با کسب ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۴ مدال برنز و یک دیپلم افتخار به مقام سوم جهان دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در روزهای ۱۹ تا ۲۹ آذرماه با شرکت ۴۴ کشور جهان در شهر بوبانیشوار هند برگزار شد.

پارسا عالیان، روزبه قادری به مدال طلا، ستاره فروزان، وحیدحمدی، ارسلان معتمدی به مدال نقره، امیرحسین امیری، معین محمدی، محمدحسین قاسم پورنوبیجاری، عماد صالحی به مدال برنز دست یافتند و رامتین محصل یزدی موفق به کسب دیپلم افتخار شد. 

تیم ایران در مسابقات گروهی نیز رتبه دوم را از آن خود کردند. 

اعضای تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک روز جمعه سوم دی ماه ۹۵ ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه از طریق فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) وارد کشور می شوند و مورد استقبال مقامات ارشد وزارت آموزش و پرورش ، خانواده هاو اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان قرار می گیرند.

کد مطلب 3854859

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