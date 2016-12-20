طرح قانون تجاری سازی علم تا پایان سال به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا پور ابراهیمی گفت: در حال حاضر در موضوع اقتصاد دانش بنیان اقداماتی انجام شده ولی این اقدامات مطلوب نیست چراکه جریان رشد علمی کشور سابقه زیادی ندارد و ما حدود یک دهه است که به عنوان یک قدرت علمی در دنیا در حال مطرح شدن هستیم.

وی در ادامه به بزرگترین چالش در مسیر اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و افزود: ما برای اینکه بتوانیم توانمندی های علمی مان را به اقتصاد دانش بنیان گره بزنیم مستلزم زیرساخت هایی چون، قانون تجاری سازی علم هستیم که در حال حاضر این مسئله (تجاری سازی علم) بزرگترین چالش پیش روی ما است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر تجاری سازی علم از یک سری زیر ساخت های قانونی برخوردار است که ساختارهای اجرایی ندارد و این مسئله از مشکلات تجاری سازی علم به شمار می آید چراکه تجاری سازی علم علاوه بر اینکه به قانون نیاز دارد به ساختارهای اجرایی و هماهنگی بین دستگاه ها هم نیاز دارد.

پورابراهیمی تاکید کرد: با توجه به اینکه جنس اقتصاد دانش بنیان جنس جدیدی است، باید بتدریج و با شتاب خیلی بیشتر از سرعت کنونی به سوی جلو گام برداریم.

وی در پایان گفت: مجلس در حال تدوین پیش نویس قانون تجاری سازی علم است و امیدواریم تا پایان سال جاری این پیش نویس به عنوان طرح قانون تجاری سازی علم در مجلس شورای اسلامی ارائه شود.