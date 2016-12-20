همایش همیار آتش نشان در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه همایش همیار آتش نشان با حضور ۳۵۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شیراز با مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، معاونت آموزش ایمنی و پیشگیری و انجمن آتش نشانان داوطلب در شیراز برگزار شد.

ایمنی را از کودکی به فرزندان خود بیاموزیم، حوادث قابل پیشگیری اند، شرایط نا امن را از اطراف خود برطرف کنید، دانستن نکات ایمنی کافی نیست، به آنها عمل کنید و در ترویج فرهنگ ایمنی همراه ما باشید از جمله شعار های این همایش بود.

مربیان آتش نشانی در این همایش تلاش می کردند تا با زبانی ساده و کودکانه نکات ایمنی و پیشگیری را به کودکان و نوجوانان بیاموزند و به آنها می گفتند مواظب باشید که پدر و مادرتان این نکات ایمنی را در جهت حفظ جان شما و خود رعایت کنند.

کودکان و نوجوانان شماره تلفن ۱۲۵ سازمان آتش نشانی را حفظ کردند و قول دادند مواظب رعایت نکات ایمنی و پیشگیری در خانواده های خود باشند.