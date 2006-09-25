طرح استعداد سنجي در مدرسه معصوميه قم اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام قوامي - مدير مدرسه معصوميه با گرامي داشت هفته دفاع مقدس و آغاز ماه مبارك رمضان گفت: تقارن ماه جهاد با نفس و تحصيل علوم ديني را به فال نيك مي گيريم.

وي افزود: انسان بايد همواره در جهاد باشد زيرا براي برداشتن موانع و رسيدن به كمال است و سبب رفع علايق مادي و دنيوي مي شود.

مدير مدرسه علميه معصوميه با اشاره به ساختار آموزشي اين مدرسه گفت: با تلاش هاي گسترده، مدرسه عالي معصوميه با 70 دانش پژوه به منظور تعميق در دانش اندوزي و پاسخگويي به نيازهاي روز و ايجاد پشتوانه علمي و پژوهشي راه اندازي شد.

حجت الاسلام قوامي از اجراي طرح استعدادسنجي در اين مدرسه با همكاري موسسه امام خميني و نيز افتتاح تالار بزرگ مدرسه معصوميه جهت برگزاري مراسم و همايش هاي علمي و فرهنگي خبر داد.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، در ابتداي اين مراسم معاونت هاي فرهنگي، آموزشي و پرورشي با ارايه گزارشي از عملكرد خود به تبيين راهكارهاي مناسب براي ارتقاء توان علمي اخلاقي و فرهنگي طلاب پرداختند.