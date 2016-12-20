محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا یکم دی ماه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد خارگ می‌شود و از جزیره مقاومت و ایثار بازدید خواهد کرد.

وی افزود: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت همراه از برخی تاسیسات و اسکله‌های نفتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، فلات قاره و پتروشیمی خارگ بازدید خواهند کرد.

بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد: همچنین مراسم باشکوهی توسط دانشگاه آزاد اسلامی برای تجلیل از هیئت موسس این دانشگاه و دریانوردان نمونه جمهوری اسلامی ایران با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از مدیران ارشد وزارت نفت و مشاور ارشد رئیس جمهور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، استاندار بوشهر و برخی از مدیران ارشد استانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این سفر همراهی خواهند کرد.