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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

چهارشنبه؛

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خارگ سفر می‌کند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خارگ سفر می‌کند

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ گفت: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه به جزیره خارگ سفر می‌کند.

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا یکم دی ماه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد خارگ می‌شود و از جزیره مقاومت و ایثار بازدید خواهد کرد.

وی افزود: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت همراه از برخی تاسیسات و اسکله‌های نفتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، فلات قاره و پتروشیمی خارگ بازدید خواهند کرد.

بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد: همچنین مراسم باشکوهی توسط دانشگاه آزاد اسلامی برای تجلیل از هیئت موسس این دانشگاه و دریانوردان نمونه جمهوری اسلامی ایران با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از مدیران ارشد وزارت نفت و مشاور ارشد رئیس جمهور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، استاندار بوشهر و برخی از مدیران ارشد استانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این سفر همراهی خواهند کرد.

کد مطلب 3854872

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