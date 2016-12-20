معنویات و اخلاق اسلامی در مدارس خراسان شمالی گسترش یابد

علی شورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان با شیوههای مختلف در راستای کمرنگ کردن معنویات تلاش میکنند، به منظور جلوگیری از بسیاری از آسیبها، نهضت قرآنی در مدارس خراسان شمالی باید رشد و توسعه یابد.
وی افزود: آموزش و پرورش استان در تقویت معنویت و اخلاق در بین دانشآموزان با برگزاری محافل انس با قرآن در مدارس و اقدامات دیگر بسیار تاثیرگذار است.
شورزاده افزود: در دنیای امروزی که مشکلات و چالشهای متعددی دانش آموزان و خانوادهها را تهدید میکند، جاری بودن قرآن و عترت در تمامی فعالیتهای مدارس و جذب دانش آموزان به سوی معنویت میتواند راه گشای مسائل موجود باشد.
به گفته وی سرمایه گذاری در فعالیتهای قرآنی به جد دنبال خواهد شد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: از همه ظرفیت موجود در استان برای رشد و توسعه آموزش و پرورش در تمام شهرستانها و بخشها بهره میبریم و هیچ فرصتی را هدر نمیدهیم.
وی افزود: با بهره مندی از تمام ظرفیتها به ویژه ظرفیتهای خیرین مجمع خیرین فرهنگی و پرورشی در خراسان شمالی راه اندازی خواهد شد.
شورزاده گفت: با راه اندازی مجمع خیرین فرهنگی و پرورشی در استان به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای قرآنی حمایتهای لازم و بیشتری انجام میشود.
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