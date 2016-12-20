ارائه آموزش پیشگیری از اعتیاد به زوج های جوان جامعه کارگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرگان، موسی بی باک در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گرگان اظهار کرد: با انجام برنامه های فرهنگی و اجتماعی در واحدهای کارگری تلاش میکنیم از آشفتگی های خانوادگی و طلاق جلوگیری کنیم و اعتقاد و اعتماد به خدا و ایمان را افزایش بدهیم زیرا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر بسیار بسیار موثر است.

وی تاکید کرد: آموزش های پیشگیرانه برای زوج های جوان جامعه کارگری از برنامه های اصلی ما در راستای پیشگیری از اعتیاد است که این فرهنگ مهم را در محیط های کارگری نهادینه کرده و با جنگ نرم دشمن که باورها و ارزش ها را کم رنگ می کند، مبارزه کنیم.

وی به تاثیرگذاری دوره های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره و بیان کرد: از ابتدای سال ۹۵ تا کنون برای بیش از ۲۰۰ نفر از جامعه کار و تلاش شهرستان گرگان دوره های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، ایدز و دیگر مسایل اجتماعی برگزار کرده ایم که بازخورد بسیار خوبی داشته است.

موسی بی باک افزود: در راستای مباحث رفاهی و ورزشی ترتیبی اتخاذ کرده ایم که جامعه کارگری گرگان از امکانات رفاهی و ورزشی نظیر استخر (رایگان و نیم بها)، سالن ورزشی سرپوشیده و زمین چمن و اقامتگاه های فرهنگی ورزشی در استان‌های دیگر و امکانات بسیار زیاد دیگر بهره مند شوند.