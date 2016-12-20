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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

نمایشگاه کتاب در رفسنجان افتتاح شد

نمایشگاه کتاب در رفسنجان افتتاح شد

رفسنجان - نمایشگاه کتاب در کاروانسرای شاه عباسی رفسنجان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان صبح سه شنبه درباره این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از سه هزار عنوان کتاب در قالب بیش از ۴۰ هزار جلد از انتشارات پیروز شهر مقدس قم عرضه شده است.

مهدی عبدالهی با بیان اینکه کتابهای این نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف عرضه می شوند، افزود: این نمایشگاه تا ۲۵ دی ‌ماه پذیرای علاقمندان است.

وی بیان کرد: کتاب‌ها در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، کودک و نوجوان، قرآنی و مذهبی، قرآنی و ... هستند.

عبدالهی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان رفسنجان نامزد پایتخت کتاب ایران است سه نمایشگاه کتاب دیگر نیز تا پایان امسال در شهرستان دایر می‌شود که نخستین نمایشگاه شب گذشته (دوشنبه) افتتاح شد.

کد مطلب 3854876

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