به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، مراسم اربعین شهید «محمدحسین بشیری»، یازدهمین شهید مدافع حرم استان همدان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور همدان برگزار می‌شود.

این مراسم روز پنجشنبه ۲ دی ماه سال جاری از ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور سردار اهوازیان در مسجد مهدیه همدان برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ شهید «محمدحسین بشیری» از نیروهای پادگان قدس همدان و تخریب‌چی نمونه کشوری بود که ۲۲ آبان ماه سال جاری در عملیاتی مستشاری در سوریه در مقابله با گروه‌های تکفیری به شهادت رسید.

این شهید بزرگوار بعد از شهید «قاضی‌خانی»، سردار شهید «حاج حسین همدانی»، شهید «مجید صانعی»، شهید «مجتبی کرمی»، شهید «میلاد مصطفوی»، شهید «محسن فانوسی»، شهید «مرتضی ترابی‌کمال»، شهید «حیدر ابراهیم‌خانی»، شهید «سعید شاملو» و شهید «محمدرضا زارع الوانی» یازدهمین شهید مدافع حرم و بعد از شهیدان «رسول حیدری» و «علیرضا شمسی‌پور» سیزدهمین شهید برون مرزی استان بعد از دفاع مقدس است.