کشف یک محموله دام قاچاق به ارزش ۲۷۰ میلیون ریال در تویسرکان

سرهنگ محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان درراستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق و با همت مضاعف نسبت به گشت زنی، ایجاد تور و کنترل خودروهای عبوری در محور فرعی تویسرکان-ملایر اقدام کردند.

وی افزود: یک دستگاه کامیونت ایسوزو به محل ایست و بازرسی نزدیک که پس از مشاهده مامورین با دور زدن از محل متواری می شود که پس از مدتی تعقیب و گریز در نهایت با شگردهای خاص پلیسی متوقف می شود.

سرهنگ معصومی گفت: در بازرسی به عمل آمده خودروی کامیونت حامل ۳۷ رأس دام قاچاق و بدون مجوز قانونی بود که خودرو به همراه محموله توقیف و دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شدند.

وی اظهار داشت: افراد دستگیر شده این دام را از شهرهای مرزی بارگیری و به طور غیر قانونی قصد انتقال آن به استان قم را داشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه براساس نظر کارشناسان ارزش این محموله بیش از ۲۷۰ میلیون ریال برآورد شده است، اظهار داشت: قاچاق بلایی بزرگ و سد تولید داخلی و یکی از عوامل اصلی بیکاری جوانان است و امروز کشور نیازمند حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق است، بنابراین شهروندان باید هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.