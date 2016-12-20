  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال؛

عملیات آبخیزداری در حوزه‌های چاهگاه و کردلان دشتی آغاز شد

عملیات آبخیزداری در حوزه‌های چاهگاه و کردلان دشتی آغاز شد

بوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهراز آغاز اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز چاهگاه و کردلان در شهرستان دشتی استان بوشهر با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید ازطرح‌های آبخیزداری استان بوشهر اظهار داشت: اجرای این پروژه از محل اعتبارت و تعهدات وزارت نفت است و انتظار داریم تاثیر بسزایی در تقویت سفره‌های زیر زمینی منطقه چاهگاه و کردلان داشته باشد.

وی افزود: بر اساس این پروژه در حوزه آبخیز چاهگاه احداث یک مورد بند سنگی ملاتی با ارتفاع نزدیک به ۱۲ متر و حجم عملیات بنایی در حدود ۱۳ هزار متر مکعب شاهد خواهیم بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ادامه داد: حجم استحصال آب سالانه این حوزه آبخیز نیز با فرض چهار بار آبگیری در سال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب خواهد بود.

وی در مورد دیگر حوزه آبخیز این طرح گفت: در حوزه  آبخیز کردلان نیز دو مورد بند سنگی ملاتی به ارتفاع بیش از ۹ متر و همچنین ۵ متر اجرا خواهد شد که با فرض چهار بارآبگیری در سال ۸۰۰ هزار متر مکعب آب را در خود ذخیره خواهد کرد.

مهاجری، کنترل سیلاب و روان‌آب‌های سطحی و کنترل فرسایش و حمل رسوب را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی گفت: بدون شک پس از اجرای این پروژه شاهد تغذیه آب‌های زیرزمینی و منابع آب و چاه‌های کشاورزی در منطقه دشتی خواهیم بود و به ایجاد اشتغال نیز منجر خواهد شد.

کد مطلب 3854887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها