به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید ازطرح‌های آبخیزداری استان بوشهر اظهار داشت: اجرای این پروژه از محل اعتبارت و تعهدات وزارت نفت است و انتظار داریم تاثیر بسزایی در تقویت سفره‌های زیر زمینی منطقه چاهگاه و کردلان داشته باشد.

وی افزود: بر اساس این پروژه در حوزه آبخیز چاهگاه احداث یک مورد بند سنگی ملاتی با ارتفاع نزدیک به ۱۲ متر و حجم عملیات بنایی در حدود ۱۳ هزار متر مکعب شاهد خواهیم بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ادامه داد: حجم استحصال آب سالانه این حوزه آبخیز نیز با فرض چهار بار آبگیری در سال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب خواهد بود.

وی در مورد دیگر حوزه آبخیز این طرح گفت: در حوزه آبخیز کردلان نیز دو مورد بند سنگی ملاتی به ارتفاع بیش از ۹ متر و همچنین ۵ متر اجرا خواهد شد که با فرض چهار بارآبگیری در سال ۸۰۰ هزار متر مکعب آب را در خود ذخیره خواهد کرد.

مهاجری، کنترل سیلاب و روان‌آب‌های سطحی و کنترل فرسایش و حمل رسوب را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی گفت: بدون شک پس از اجرای این پروژه شاهد تغذیه آب‌های زیرزمینی و منابع آب و چاه‌های کشاورزی در منطقه دشتی خواهیم بود و به ایجاد اشتغال نیز منجر خواهد شد.