عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی است و با توجه به راه های ورود این ویروس به بدن دام از قبیل تنفس قطرات آلوده وخوردن علوفه آلوده است این بیماری می تواند تا ۱۰۰درصد گله را درگیر کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با اشاره به این موضوع که بیماری تب برفکی با تب شدید «۴۰ تا ۴۱ درجه سانتی گراد» و بی حالی و بی اشتهایی و علائم حاد کلینیکی همراه است، گفت: این بیماری خسارت های شدیدی را از قبیل کاهش تولیدات دامی «تولید شیر، سقط جنین و ...»، هزینه های کنترلی و درمانی می تواند در بر داشته باشد.

وی افزود: ضد عفونی های دوره ای و مداوم تاسیسات وتجهیزات و البسه کارکنان وعوامل مستقر در واحد و واکسیناسیون دام ها توسط پرسنل دامپزشکی از مهمترین روش های پیشگیری است که در این راستا تعداد ۳۱هزار راس دام بزرگ یعنی بیش از ۹۰درصد دام سنگین موجود در سطح شهرستان قزوین برعلیه بیماری تب برفکی واکسینه شده است.

غیاث یزدی همچنین اظهار داشت: شهرستان قزوین دارای وسعت، تعداد و پراکندگی روستاها و دامداری های تحت پوشش در بخش های مرکزی، الموت شرقی، الموت غربی و طارم سفلی است ولیکن با توجه به اهمیت موضوع، طرحهای واکسیناسیون در برنامه کاری دامپزشکی قرار دارد.