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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۵

خارجی‌های پرسپولیس برای کریسمس به کشورشان می‌روند

خارجی‌های پرسپولیس برای کریسمس به کشورشان می‌روند

بازیکنان و مربیان خارجی تیم فوتبال پرسپولیس برای تعطیلات کریسمس به کشورشان سفر خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در دیدار پایانی خود در نیم فصل اول لیگ برتر روز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف سیاه جامگان خواهد رفت.

با توجه به تعطیلات لیگ، مربیان و بازیکنان خارجی تیم فوتبال پرسپولیس برای اینکه در تعطیلات کریسمس کنار خانواده خود باشند، پس از این بازی راهی کشورهایشان خواهند شد. 

اعضای کادر فنی و رادو شویچ دروازه‌بان کروات پرسپولیس با پرواز ساعت ۳:۲۵ دقیقه بامداد شنبه ایران را ترک خواهند کرد و پس  از چهار روز به ایران باز خواهند گشت.

دو بازیکن اوکراینی پرسپولیس هم شب بازی به کشورشان سفر می کنند.

کد مطلب 3854890

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