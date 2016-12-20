مردم در فصل سرد جانوران وحشی را حمایت و حفاظت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحسن حسینی قمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به سردی هوا، بارش های اخیر برف و پوشیده شدن مراتع با برف حیوانات و پرندگان وحشی جهت یافتن غذا به حاشیه مناطق روستایی و شهری و سکونت گاه های انسانی نزدیک می شوند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم حفاظت از حیات وحش در فصل سرد خاطر نشان کرد: از عموم مردم دوستدار طبیعت استان درخواست می کنیم در صورت مشاهده و مواجهه با حیات وحش مراتب را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با شماره تلفن های ۱۵۴۰ و ۱۸۱۲ گزارش کنند.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: این اداره کل در فصول سرد سال برای حمایت و حفاظت هرچه بیشتر از حیات وحش با بسیج امکانات در سطح زیستگاه ها و مناطق سرد و برف گیر استان علاوه برجلوگیری از شکار غیر مجاز و سایر خدمات حمایتی مورد لزوم را در این زیستگاه ها انجام می دهند.