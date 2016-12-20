۳واحد غیر فعال کشاورزی در قزوین مجددا به چرخه تولید بازگشتند

کورش کشاورز محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر از مجموعه ۳۴۱ طرح کشاورزی غیر فعال در استان تعداد ۲۸۲ طرح قابل احیاست و ۵۸ واحد غیر قابل راه اندازی است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: با تخصیص اعتبار به ۳۴۱ طرح کشاورزی غیر فعال این واحدها می توانند به چرخه تولید بازگردند و به اشتغال و تولید استان کمک کنند.

کشاورز بیان کرد: تاکنون در سامانه بهین یاب ۹۶۷ طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۳۸ طرح موفق به دریافت تسهیلات به مبلغ ۷۲۳میلیارد ریال شده اند.

وی اضافه کرد: از مجموع ۹۶۷ طرح ثبت نام شده در سامانه بهین یاب ۱۵۲ طرح در مرحله عقد قرارداد به ۲۳۸ طرح تسهیلانت پرداخت شده، ۴۴۵ طرح تایید نشده، ۴۸طرح در مرحله تکمیل مدارک و ۸۴ طرح در کارگروه استانی در حال بررسی است.